Jahrbuch wurde in Arzfeld vorgestellt : Heimatkalender des Eifelkreises ist ab sofort erhältlich

Jahrbuch wurde in Arzfeld vorgestellt

Arzfeld Der Heimatkalender für das Jahr 2020 ist fertig. Rund 100 Gäste sind der Einladung von Landrat Jochim Streit zur Vorstellung des Jahrbuchs nach Arzfeld gefolgt.

Im Mittelpunkt stand diesmal das Thema „Wasser“ in allen möglichen Facetten des Elementes. Rudolf Müller beispielsweise beschreibt in seinem Beitrag die Nutzung von Wasser durch Mühlen und Kleinkraftwerke am Beispiel von Ittel-Kyll und Wellkyll sowie die Bedeutung der Wasserkraftwerke für das Stromnetz im Eifel-Mosel-Bereich.