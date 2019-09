Wirtschaft : Heimatshoppen in der Einkaufsstadt Bitburg

Bitburg (red) Premiere in Bitburg: Die Aktion „Heimatshoppen“ findet am Samstag, 28. September, erstmals in Kooperation zwischen der IHK Trier und dem Gewerbeverein Bitburg, unterstützt von der Stadt Bitburg, statt.

