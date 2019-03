(red) Bei der Jahreshauptversammlung des Eifelvereins Daleiden-Dasburg ist der ehemalige Vorsitzende Heinz Hoffmann zum Ehrenvorsitzenden ernannt worden. Die Hauptvorsitzende des Hauptvereins, Mathilde Weinandy, nahm die Ehrung vor und sprach die Laudatio.

Hoffmann hat sich durch sein Engagement im Eifelverein Daleiden-Dasburg große Verdienste erworben. Er trat 1967 in den Eifelverein ein. 1973 wurde Heinz zum Jugendwart gewählt. Ab 1998 war er 20 Jahre lang erster Vorsitzender. Für das Amt kandidierte er dann aus Altersgründen nicht mehr. Weitere Ehrungen: Gemeinde Daleiden, 65 Jahre Mitgliedschaft; Christa Heiles, 50 Jahre Mitgliedschaft; Winfried Pütz, 50 Jahre Mitgliedschaft; Manfred Schumacher, Grüne Verdienstnadel; Winfried Pütz, Deutsches Wanderabzeichen in Bronze (1); Hans-Peter Dimmer, Deutsches Wanderabzeichen in Bronze (1). Info: www.eifelverein-daleiden-dasburg.de ⇥Foto: Hans-Peter Dimmer