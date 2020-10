Bundeswehr unterstützt Eifelkreis : Helfer in Flecktarn packen mit an

Info

Die Bundeswehr leistet in Zeiten der Pandemie an vielen Orten in Rheinland-Pfalz Amtshilfe. In der Region kommen Soldaten bei allen vier Gesundheitsämtern zum Einsatz. Sie helfen in der Stadt Trier und den Landkreisen Bitburg-Prüm, Bernkastel-Wittlich, Vulkaneifel und Trier-Saarburg aus, etwa bei der Kontaktverfolgung aber auch der Überwachung und Besucherlenkung von Sichtungsstellen und Krankenhäusern. Darüber unterstüzt das Militär aber auch Einrichtungen und Behörden in Mainz, Koblenz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, dem Rhein-Pfalz-Kreis, in Ahrweiler, Neuwied, Bingen, Alzey, Altenkirchen, dem Rhein-Lahn-Kreis, dem Rhein-Hunsrück-Kreis, in Cochem und Zell, Birkenfeld und an der Südlichen Weinstraße. Einen Überblick über die Amtshilfeleistungen bietet die Website der Bundeswehr unter dem Reiter „Coronavirus“.