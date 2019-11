Bitburg Herbert Fandels Talkshow „Einblicke“ ist um einen Höhepunkt reicher. Im ausverkauften Saal des Haus Beda plauderte er mit Margot Käßmann über ihre Karriere, ein angespanntes Verhältnis zu den Medien und ihre Einstellung zum Tod.

Es sind genau diese Momente, die einen Talkmaster glücklich machen: Der Gast, in diesem Fall die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Margot Käßmann, lässt sich ganz fallen, kommt ins plaudern und nimmt kein Blatt vor den Mund. „Das ist hier aber auch gemütlich in dieser Wohnzimmersituation“, sagt sie und lacht – wie so häufig an diesem Abend – sehr herzhaft. Sie vergesse ganz, dass da noch andere Leute seien. Ein größeres Kompliment hätte die 61-Jährige ihrem Gastgeber kaum machen können, von den Anderen gibt es an diesem Abend nämlich durchaus sehr viele.