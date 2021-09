Bildung : Herbstschule im Eifelkreis: bis 8. Oktober anmelden

Bitburg-Prüm (red) Die Herbstschule wird in den Herbstferien für die Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis 9 angeboten. In Arzfeld können nur Grundschüler angemeldet werden. Die Teilnahme ist dabei laut Kreisverwaltung grundsätzlich auf eine Woche begrenzt und nur in Ausnahmefällen in beiden Wochen möglich.

Die Herbstschule findet vom 11. bis 15. und vom 18. bis 22. Oktober statt. In den Verbandsgemeinden wird das Projekt täglich von 9 Uhr bis 12 Uhr an folgenden Standorten angeboten:

Verbandsgemeinde Arzfeld: Grundschule Arzfeld, Schulstraße 8 in Arzfeld.

Verbandsgemeinde Bitburger Land: Verwaltungsstelle Kyllburg, Marktplatz 8 in Kyllburg.

Verbandsgemeinde Prüm: Kaiser-Lothar-Realschule Plus Prüm, Kreuzerweg 16 in Prüm.

Verbandsgemeinde Speicher: Ehemalige Kita Speicher, Merscheider Weg 21 in Speicher.

Verbandsgemeinde Südeifel: Grund- und Realschule plus Neuerburg, Nelsstraße 4 in Neuerburg.

Für die Stadt Bitburg wurden folgende Zeiten für die Herbstschule festgelegt: Für die Klassenstufen 1 bis 4 von 9 Uhr bis 12 Uhr und für die Klassenstufen 5 bis 9 von 13 Uhr bis 16 Uhr am Standort Grundschule Bitburg-Süd, Borenweg 9 in Bitburg.