Bildung : Leistungen mit Werkzeug belohnt

Madeleine Lonien und Luca Schlicht, Auszubildende im Maler- und Lackiererhandwerk, erhielten von der Sto-Stiftung je einen Werkzeugkoffer mit Inhalt sowie eine Schleifmaschine. Foto: Theobald-Simon-Schule Bitburg

Bitburg (red) Unter dem Motto „Du hast es drauf – zeig’s uns!“ suchte die Sto-Stiftung des Farbenherstellers Sto AG die besten Schüler in Malerklassen in ganz Deutschland. An der Theobald-Simon-Schule in Bitburg haben gleich zwei Schüler aus dem Maler- und Lackiererhandwerk sehr gute Leistungen erbracht: Madeleine Lonien (Ausbildungsbetrieb Harald Zehren) und Luca Schlicht (Ausbildungsbetrieb Bundeswehr Daun).

