Preisskat in Bitburg : Herzbuben laden zum Skatturnier

Bitburg (red) Der Bitburger Skatclub Herzbube lädt am Sonntag, 7. Juli, zu einem großen Preis-Skatturnier in das Hotel Eifelstern in Bitburg ein. Anlass des Turniers: Der Skatsportverband feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen.