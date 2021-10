Heimat & Genuss : Von Export bis Weihnachtsbock: In Eisenach braut sich was zusammen

Foto: Uwe Hentschel

Eisenach Bierbrauer Christian Heser hat gemeinsam mit seiner Familie in Eisenach eine Hausbrauerei eröffnet. Die Nachfrage ist groß. Wie es auf dem ehemaligen Bauernhof dazu kam und welche Sorten bei den Kunden besonders gut ankommen.

Von Uwe Hentschel

Die Nachfrage ist groß. Sehr groß sogar. So groß, dass bereits nach wenigen Tagen eine der beiden ersten Biersorten ausverkauft ist. Export ist noch verfügbar. Doch wer Lust auf Helles hat, muss sich noch bis Ende des Monats gedulden. Dann wird die nächste Ladung, die derzeit noch in den Tanks reift, abgefüllt. Dass ihr Bier so gut ankommen würde, damit haben Christian und Bettina Heser nicht gerechnet.

Im Sommer 2020 hat das Ehepaar noch auf seinem Balkon gesessen und ein wenig rumgesponnen. „Irgendwie kam dabei die Idee, mal was Neues auszuprobieren“, erinnert sich Christian Heser. Und dann folgte eins dem anderen. Erst reifte die Idee, gut ein Jahr später schließlich die erste Ladung Helles. „Das muss fünf Wochen lagern“, sagt der Eisenacher und wirft dann einen prüfenden Blick in den Läuterbottich, wo bereits die nächste Ladung Maische von der Würze getrennt wird. Gebraut wird an diesem Tag Helles. Dass das in dieser Jahreszeit besonders gefragt ist, weiß Heser nur zu gut. Und das auch nicht erst, seitdem der Lagerbestand leer gekauft wurde.

Info Öffnungszeiten Hofverkauf von Hesers Naturtrüb (Eisenach, Menninger Straße 9) ist jeden Freitag von 12 bis 17 Uhr und jeden Samstag von 10 bis 15 Uhr. Im Sortiment ist aufgrund der hohen Nachfrage aktuell aber nur die Sorte Export. Helles ist ab dem 29. Oktober wieder verfügbar. Ab Ende November ist zudem Weihnachtsbock erhältlich.

Hausbrauerei Heser in Eisenach hat Helles, Export und bald auch Weihnachtsbock im Angebot

Der Eisenacher ist gelernter Brauer, hat bei der Bitburger Brauerei vor gut 30 Jahren die Ausbildung absolviert, danach die Meisterschule besucht, bevor es ihn dann zum Arbeiten in den Süden Luxemburgs zur Brauerei Battin zog, die wiederum seit 2014 zu Bofferding gehört. Mit dem Zusammenspiel der Bierzutaten ist Heser also bestens vertraut. Vier verschiedene Malzsorten kommen für sein Export-Bier zum Einsatz, fünf für das Helle. Dazu dann noch die beiden Hopfensorten Perle und Saazer.

Das Helle hat fünf Prozent Alkoholgehalt, das Export 5,5. Und dann ist da noch ein Tank mit Bockbier, das in der zweiten Septemberhälfte gebraut wurde und gut zwei Monate lagern muss, bevor es abgefüllt werden kann - mit 7,5 Prozent das derzeit stärkste Bier der Hausbrauerei. „Das ist unser Weihnachtsbock“, sagt er. „Wir haben es so gebraut, dass es pünktlich zum Beginn der Adventszeit fertig ist.“

Wo früher gemolken wurde, wird heute gebraut

Wo die Hesers seit wenigen Wochen Bier brauchen, war früher ein landwirtschaftlicher Betrieb. Vater Richard Heser hat den Hof bis in die 1990er Jahre bewirtschaftet und dort, wo jetzt das Bier reift, morgens und abends die Kühe gemolken. „Den alten Stall umzubauen, war doch mehr Arbeit als gedacht“, erklärt der ehemalige Landwirt, der sichtlich stolz ist auf das, was der Sohn, die Schwiegertochter und die beiden Enkel aus den leer stehenden Räumen gemacht haben. Es sei schön, dass das Gebäude jetzt wieder genutzt werde, sagt Richard Heser.

Brauerei Heser füllt ab in Sixpacks, Kisten und Fässern

Dass sich in Eisenach etwas in diese Richtung zusammenbraut, wurde für Außenstehende spätestens erkennbar, als der Außenanstrich kam. Der ehemalige Stall ist knallgelb, fällt sofort ins Auge. „Hesers Naturtrüb“ steht über dem Tor. Das Gebäude selbst ist im Inneren recht schlicht. Kein künstlich erzeugtes Craft-Bier-Image, kein von Kopf bis Fuß tätowierter Brauer mit Vollbart. Die Bierkisten sind schlicht, die Etiketten der Flaschen dezent und die Gebinde selbst eher unscheinbar. Der Inhalt muss überzeugen. Und das tut er auch. Das naturtrübe Gebräu aus Eisenach, das in Sixpacks, Elfer- und 20er-Kisten und auch in 20-Liter-Fässern verkauft wird, kommt bei der Kundschaft gut an.

Brauerei Heser wartet auf die neue Abfüllanlage

Rund 320 Liter entstehen pro Sud. Jeden Samstag wird gebraut, während gleichzeitig auch jedes Wochenende eine Ladung gereiftes Gebräu abgefüllt wird. Zum Einsatz kommt dabei eine kleine Abfüllmaschine. Wie Heser erklärt, handelt es sich dabei um eine eher provisorische Lösung. „Wir hoffen, dass wir bis Ende des Jahres unseren neuen Flaschenabfüller bekommen“, sagt Heser. „Damit können wir dann bis zu 300 Flaschen pro Stunde abfüllen.“

Naturtrübes Bier ist süffiger als gefiltertes Bier