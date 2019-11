Bitburg/Prüm/Daun Die Zahl der Elektrofahrzeuge ist nach wie vor gering in ländlichen Gebieten wie der Eifel. Aber auch hier hat sich etwas getan. Es gibt mehr Ladestationen als noch zu Beginn des Jahres. Und auch die Zahl der E-Autos hat sich deutlich erhöht.

Offenbar kommt das Interesse an Elektroautos jetzt auch im Kreis an. Anfang des Jahres 2018 waren 58 E-Autos im Eifelkreis angemeldet. 63 582 Autos waren es insgesamt. Und somit lag die Quote bei nur 0,09 Prozent. Ende 2018 gab es dann schon 87 Autos im Eifelkreis. In der Vulkaneifel waren es 23 E-Autos bei 39 930 Fahrzeugen und einer Quote von 0,06. Auch dort steigt die Zahl der E-Autos. Laut Kreisverwaltung in Daun sind aktuell insgesamt 41 036 PKW zugelassen. Der Bestand der E-Autos liegt aktuell bei 75 Zulassungen.