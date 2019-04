später lesen Euierlage Echternacherbrück Hier sind alle Sieger FOTO: tv / Gerhard Krämer FOTO: tv / Gerhard Krämer Teilen

(red) Bei der Eierlage in Echternacherbrück waren Teilnehmer aus Deutschland, Italien, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden unterwegs. Neun Paare traten gegeneinander an. Die Erstgenannten sind jeweils die Sieger, wobei es in Echternacherbrück vor allem um den Spaß geht.