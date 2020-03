Vorbereitende Arbeiten für Rewe-Neubau in Bitburg laufen : Hier werden Erdmassen vorsortiert

Info

Das abgespeckte Projekt: Im Juli 2019 hat der Bitburger Stadtrat einstimmig beschlossen, dass die Lebensmittelmärkte Rewe und Aldi sich auf dem Conrady-Gelände an der Ecke Saarstraße/Industriestraße ansiedeln dürfen. Für dieses Projekt plant die Beda Invest GmbH & Co KG dort einen Neubau. Ursprünglich sollten dort auch noch eine Drogerie, eine Apotheke, ein Schuhfachmarkt sowie ein Tierfachmarkt angesiedelt werden. Doch dagegen hat sich der Stadtrat gewehrt. Der Grund: Eine noch stärkere Konzentration von Einzelhandelsbetrieben in der Saarstraße würde die Innenstadt schwächen (der TV berichtete). Nun also bleibt es beim abgespeckten Projekt mit Rewe und Aldi. Das Fachmarktzentrum ist Geschichte. Parallel plant Lidl einen Umzug auf das benachbarte Gangolf-Gelände.