Ehrenamt : Hilfe bei den Hausaufgaben

Bitburg (red) Jeden Mittwoch bieten Ehrenamtliche von 14 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus des Deutschen Roten Kreuzes in der Erdorfer Straße 9 in Bitburg Unterstützung für Schüler und Auszubildende mit Migrationshintergrund bei den Hausaufgaben oder dem Schreiben von Berichtsheften an.

Der nächste Termin ist am Mittwoch, 15. Januar. Wer das Helfer-Team unterstützen möchte, ist ebenfalls willkommen.