Nach einer harten Saison durch Corona : Hilfe für die Jugendburg Neuerburg

NEUEBURG Mit jeweils 10 000 Euro unterstützen die VG Südeifel und die Stadt die von den Corona-Sanktionen besonders hart getroffene Einrichtung.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Schulbetrieb haben sich in den vergangenen Monaten nicht nur bei der Gestaltung des Unterrichts bemerkbar gemacht, sondern auch bei den Klassenfahrten.

Diese wurden nämlich nahezu komplett abgesagt. Was vor allem für die Beherbergungsbetriebe tragisch ist, für die Klassenfahrten die Haupteinnahmequelle sind. So wie im Fall der Jugendburg Neuerburg.

Die wirtschaftliche Situation der Jugendburg ist also angesichts fehlender Einnahmen alles andere als gut. Um den kompletten Zusammenbruch des Beherbergungsbetriebs ein wenig abzufedern, haben der Neuerburger Stadtrat und auch der Rat der VG Südeifel in ihren jüngsten Sitzungen beschlossen, den Träger der Burg, den Bund Neudeutschland, finanziell mit einer Einmalzahlung zu unterstützen. Sowohl die Stadt als auch die Verbandsgemeinde steuern jeweils 10 000 Euro als Unterhaltungs- und Bewirtschaftungszuschuss bei.

„Grundsätzlich versuchen wir natürlich erst einmal, positiv an die Sache ranzugehen“, sagt sie. Durch die Rahmenbedingungen für künftige Klassenfahrten, werde das allerdings erschwert. So gebe es in einigen Bundesländern Vorgaben, wonach Schulen für das kommende Jahr vorerst nur dann Klassenfahren buchen dürfen, wenn diese auch bis zum letzten Tag vor der Anreise noch storniert werden können, erklärt Krump. „Das ist für uns nicht zu leisten.“