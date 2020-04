Corona : Hilfe, Infos, Kerzen und Gebete

St. Thadomas (ma) Eigentlich war in St. Thomas geplant, einen Dorfförderverein zu gründen. Die Gründungsversammlung musste wegen der Corona-Krise aber mehrfach verschoben werden. „Eine der ersten Aktionen des Fördervereins wäre in der jetzigen Situation ein Hilfsangebot an die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger gewesen, deren Einkäufe zu erledigen“, sagt Rudolf Höser, Ortsbürgermeister in St. Thomas, im TV-Gespräch.

Laut Höser haben diese Aufgabe die Mitglieder der Arbeitskreise des Zukunfts-Check Dorf übernommen. Eine Liste der Helfer wurde in die Haushalte verteilt. „In erster Linie unterstützen natürlich die eigenen Kinder die älteren Menschen. Wenn die jungen Leute aber nicht im Ort leben, sind die Senioren auf andere Hilfe angewiesen. Und die wird auch in Anspruch genommen“, so Höser weiter.

Die Initiative wird von der Ortsgemeinde unterstützt. Alle Einkäufer haben für die Hilfseinkäufe eine Bescheinigung mit dem Siegel der Gemeinde erhalten.