Soziales : Hilfe von der Ankunft bis zur Integration

Bitburg Wohin gehen, wenn man als Ausländer in den Eifelkreis Bitburg-Prüm kommt? Beim DRK im Landkreis kümmert sich ein Team um Flüchtlinge und auch EU-Ausländer mit all ihren Fragen. Die Aufgaben dabei sind vielfältig.

Ein wichtiger Bereich ist der Migrationsfachdienst , der vom Land finanziell unterstützt wird. „Wir sind die erste Anlaufstelle“, sagt Mminele. Hier haben sie und ihr Team schon manche Neuankömmlinge über lange Zeit betreut – unter anderem das oben erwähnte Kind, „das als Baby angekommen ist und jetzt Dialekt spricht“. Am Anfang, wenn ein Geflüchteter kommt, geht es um den Asylantrag, bei dem in der Regel Unterstützung benötigt wird. Gleichzeitig erfahren die Neuankömmlinge, welche Rechte, aber auch welche Pflichten sie haben. Wenn die Betroffenen dann wissen, dass sie bleiben können, geht es weiter mit der Betreuung. Sprachkursen, Jobsuche, Kindergarten, Schule, alles Dinge, die schwierig sein können.

Bei dieser Arbeit haben Irmgard Mminele und Susanne Schöpges, die für die Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer zuständig ist, gelernt, dass es wichtig ist, dass alle Seiten miteinander sprechen. So sei es beispielsweise bei der Arbeitssuche wichtig, Themen, die einem der Beteiligten wichtig sind, direkt anzusprechen und eine Lösung zu finden. Das Thema Kopftuch müsse beispielsweise im Vorfeld besprochen werden. Toleranz wünschen sich Mminele und Schöpges dabei von beiden Seiten. Für manche Dinge haben sie Verständnis und versuchen auch bei anderen dafür zu werben. So sei beispielsweise für viele Migranten das Beten mehrmals am Tag ein wichtiger Halt in einer ansonsten noch fremden Welt. Auch an Schulen werbe man für Offenheit. Derzeit werden hier rund 50 Menschen intensiv betreut.