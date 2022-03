Krieg in der Ukraine : Teilweise mit 1000 Windeln im Gepäck: Eifeler organisieren Hilfstransporte an die ukrainische Grenze

Ein Hilfstransport aus Seffern fährt Güter an die Grenze zur Ukraine. Das Foto zeigt einen der Fahrer. Foto: TV/Markus Schlickat

Update Oberkail/Seffern/Medyka/Budomierz Aus Seffern sind sie bereits unterwegs, aus Oberkail werden sie losfahren, sobald sie genügend Güter gesammelt haben: In der Eifel entwickeln sich einige Hilfstransporte an die ukrainische Grenze. Dabei werden einige Dinge besonders dringend benötigt.

Als Thomas Brausch sieht, wie es den Menschen an der polnisch-ukrainischen Grenze geht, kann er nicht wegsehen. „Wir leben hier wie die Maden im Speck“, sagt der Mann aus Oberkail, „und dort benötigen Menschen dringend Hilfe.“

Also beschließt er, zu helfen. Da er selbstständig ist, könne er sich die Zeit selbst einteilen, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. „Nun wird erst einmal geholfen, bevor ich wieder ans Geld verdienen denke“, erklärt Brausch. Besonders bedrücke ihn, dass dort Frauen und Kinder Hilfe benötigten: „Ich habe selbst zwei Kinder“, sagt er. Am Sonntag entscheidet er sich deshalb, einen Hilfstransport aus der Eifel an die Grenze zur Ukraine zu organisieren.

Hilfstransport für die Ukraine: Mann aus der Eifel organisiert Fahrt

Er ruft bei der polnischen Botschaft an. Versucht herauszufinden, welche Güter dringend gebraucht werden. Das gestaltet sich nicht so einfach, denn viele Telefonleitungen in den Gebieten sind tot. All das erklärt er in einem emotionalen Statement auf seiner Facebook-Seite. „Nur hier herumsitzen und die Nachrichten schauen, davon verbessert sich die Lage nicht“, sagt Brausch.

Im Hintergrund organisiert er Transporter und Fahrer. Mittlerweile weiß er auch, welche Waren besonders dringend benötigt werden: Babynahrung, Instantnahrung für Erwachsene, Dosennahrung, Decken, Winterkleidung, Zelte, Isomatten, Verbandsmaterialien und Windeln. All das kann seit Montagmorgen bei Thomas Brausch in Oberkail (Adresse: Schulstraß3 3) abgegeben werden.

Hilfstransport fährt nach Medyka zum DRK

Sobald der Transporter voll ist, wird sich Thomas Brausch auf den Weg gen Grenze machen. Beladen wird das Fahrzeug ab Montagabend, doch auch vorher können schon Güter abgegeben werden. Einen Transporter wird er selbst fahren – mit seinem besten Freund als Begleitung. In Absprache mit dem Botschafter, der keine Verbindung mehr nach außen erhält, sollen sich die Helfer in Medyka mit dem Deutschen Roten Kreuz treffen, die dort an der Grenze eine Sammelstelle betreiben. Dort soll er sich direkt beim DRK, der Polizei und den Streitkräften melden. Ziel sei es, so Thomas Brausch, mit der ersten Tour Mittwoch oder Donnerstag zu starten.

Geht es nach Thomas Brausch, dann muss mit einem Transportter nicht Schluss sein. Ob er weitere Hilfstransporte liefern kann, liegt natürlich einerseits an der Menge der gespendeten Güter. Andererseits benötigt es dafür jedoch auch weitere Fahrzeuge – und Helfer, die diese Fahren. „Helfer mit Transportern waren natürlich super“, sagt der engagierte Brausch, dem es nach eigener Aussage egal ist, dass ihn der Transport eine „Stange Geld kosten wird“.

Auch aus Seffern ist eine Aktion gestartet

Einige Schritte weiter ist bereits Markus Schlickat. Er und vier Kollegen sind , bereits am Montagmorgen in Richtung Grenze gestartet. „Wir werden vermutlich gegen 23 oder 24 Uhr ankommen“, sagt Schlickat im Gespräch mit unserer Zeitung. Ihr Ziel: Budomierz, ein kleinerer Grenzübergang nördlich von Medyka. Geladen haben Schlickat und seine Unterstützer vor allem Lebensmittel und Hygieneartikel: „Wir haben grob überschlagen etwa 1000 Windeln“, sagt er, „und mehrere Hundert Decken dabei, denn diese Dinge werden dringend gebraucht.“

Markus Schlickat und seine Kollegen werden mit ihren Fahrzeugen an der Grenze warten und die Güter direkt an die Bürgerinnen und Bürger verteilen. Dazu haben sie Schilder, auf denen in der Landessprache geschrieben steht, dass sie kostenlos Güter verteilen: „Dann können sich die Bedürftigen die Artikel, die sie benötigen, direkt von uns nehmen“, sagt Schlickat. Er und seine Unterstützer haben sich mit ihrer Aktion der Flüchtlingshilfe Ukraine angeschlossen.