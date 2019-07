Eifellicht bringt Güter nach Polen : Gut gepackt, gut angekommen

Büdesheim/Lissingen Der Verein Eifellicht hat seinen 31. Hilfstransport absolviert. Diesmal gingend die Spenden nach Polen.

Seit 28 Jahren engagieren sich Ehrenamtler im Verein „Eifellicht“. Die Mitglieder haben kürzlich ihren 31. Hilfsgütertransport, diesmal nach Polen, reibungslos abgeschlossen. Auf dem Betriebsgelände der Spedition Klasen in Gerolstein hatten sich wieder viele Bürger eingefunden, um das Team mit Alfred Cornesse, Michel Bleses, Heinz Sohns, Gottfried Wawers, Herbert Hermes, Manfred Böttcher, Anton Klasen und Mirka Kowalski zu verabschieden.

Nach 1180 Kilometern erreichte die Mannschaft den Zielort Wierzchucino in der Region Krokowa an der Danziger Bucht. Ein großes Begrüßungskomitee erwartete dort bereits die „Eifellichter“. Beim Entladen waren wieder die örtlichen Feuerwehrleute behilflich. Übernommen wurden die Hilfsgüter von sieben verschiedenen Institutionen: einem Krankenhaus, Seniorenheimen, einem Kinderheim, einem Waisenhaus, einem Nonnenkloster und einer Sozialstation.

Einige dieser Einrichtungen wirden von den Eifelern auch besucht: In einem Seniorenheim, einem Kinderheim in Ktanino und einem Waisenhaus in Krokowa konnten sich die Mitfahrer davon überzeugen, dass die überbrachten Hilfsgüter dringend benötigt werden.