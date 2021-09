Lesung mit Herbert Pelzer und Andrea Revers : Punktlandung trotz Programmänderung bei den Hillesheimer Krimtagen

Hillesheim Statt mit dem Bus zu verwunschenen Hütten zu fahren, gab es an den Hillesheimer Krimitagen bei einer Lesung spannende Unterhaltung im Kriminalhaus.

Ob in Andrea Revers’ neuem Roman „Komm gut heim“ tatsächlich „irgendwie netter gestorben“ wird, wie die Autorin selbst mit einem Augenzwinkern erklärte, sei mal dahingestellt. Fakt ist, dass der Titel „Es wird jemand sterben“ von Herbert Pelzers jüngstem Werk eine ziemliche Untertreibung ist. „Nein, Sofia Henschenmacher mordet nicht, und sie wird auch nicht ermordet“, verriet der 67-Jährige, der in Nörvenich auf dem platten Land vor den Toren Kölns lebt und schreibt und zuvor in der Film- und Fernsehausstattung tätig war, zwar mit Blick auf die erste im Roman auftauchende Protagonistin. Doch darüber hinaus zeichneten sich bereits auf den ersten Seiten eine ganze Reihe der Bewohner des kleinen Nordeifeldorfes als Opfer oder Täter ab - vom Dorftrottel Martin Schopp und der in ärmlichen Verhältnissen lebenden Zugezogenen Metha Markwitz mit Tochter Ursula über die gutbürgerliche Apothekerfamilie Siedemann bis zu dem Selbstjustiz planenden Quartett von Männern, die Feinbein, Kadenbach, Behnke und Kabelke heißen.

Bei Andrea Revers (Jahrgang 1961), die sich nach langjähriger Tätigkeit als Diplom-Psychologin und Journalistin nun von ihrem Landsitz in Leudersdorf aus dem Schreiben von Kriminalkurzgeschichten und -romanen widmet, liegen der Handlung Pressemeldungen zugrunde. In ihrem Debüt „Schlaf schön“ war es die Nachricht von einer letztlich ungeklärten Sterbeserie in einem Seniorenheim in der Eifel, in ihrer Neuerscheinung „Komm gut heim“ der Bericht über die hohe Dunkelziffer an Tötungsdelikten unter den als natürlich deklarierten Todesfällen. In beiden (und nicht letzten!) Fällen ermittelt die pensionierte Kriminalkommissarin Frederike Suttner als moderne Eifeler Miss Marple. Angelegt worden sei die Figur bereits mit Oma Minchen in der Kurzgeschichte „Männer sind wie Unkraut“, erzählte Andrea Revers und las das „bitterböse Betthupferl“ der Anschauung halber vor. Und noch ein Gedicht: „So bleibt die Liebe frisch“ von Andrea Neven, die bei der ursprünglich geplanten Rundreise mit dem Hillesheimer Krimibus und den Stopps an verwunschenen Hütten neben Herbert Pelzer und Andrea Revers die Dritte im Bunde gewesen wäre. Coronabedingt war die Busreise abgesetzt und die Veranstaltung in den grünen Salon des Kriminalhauses verlegt worden; krankheitsbedingt hatte Andrea Neven dann daran nicht teilnehmen können.