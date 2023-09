Hillesheimer Krimitage In die Welt des Verbrechens eintauchen

Eröffnet wird das kleine Festival am Donnerstag um 20 Uhr in der Stadthalle durch ein wahrhaft mörderisches Damen-Duo. Brigitte Janner und Annett Renneberg präsentieren mit „Zwei Damen und ein Mord“ ein munteres Wechselspiel mit Leseprogramm bekannter und weniger bekannter Kriminalstorys. Die zwei Schauspielerinnen wechseln in ihrem Programm dabei von abgründigen zu heiteren und auch rabenschwarzen Passagen und vermitteln dabei mordmäßigen Spaß für die Zuschauer.