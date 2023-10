In der Eifel auf Tour Schausteller in fünfter Generation: Hinter den Kulissen eines Puppentheaters (Fotos)

Bitburg · Na, entdeckt? Das blau-gelbe Zirkuszelt von „Kinder Dreamland“ war in den vergangenen Wochen in Bitburg kaum zu übersehen. Unter Sternenhimmel bringen Kasperle, Räuber Hotzenplotz und die Familie Weiß Kinderaugen zum Leuchten. Über einen Beruf, der aus einigen Gründen am seidenen Faden hängt.

13.10.2023, 07:10 Uhr

Puppentheater: Halloween Spezial in Bitburg 17 Bilder Foto: Annika Schulz

„Tri-tra-trullala, der Kasper, der ist wieder da!", ertönt es hinter der Bühne. Der glitzernde Vorhang wird zurückgezogen und da steht die ikonische, Zipfelmütze tragende Holzpuppe. Obwohl, stehen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Eher hält Matthias Weiß das Kasperle. Er ermöglicht der Handpuppe sowohl die Bewegungsfreiheit als auch die Stimme.