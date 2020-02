Warum geht die Sanierung dreier Bitburger Hochhäuser nicht voran? : Hinter Gittern

Die Hochhäuser der Stiftung Bürgerhospital Bitburg in der Eifelstraße sind eingezäunt. Foto: TV/Christian Altmayer

Bitburg Die drei Hochhäuser in der Bitburger Eifelstraße sind seit gut drei Jahren mit Bauzäunen eingerüstet. Die Bewohner der Gebäude fühlen sich eingesperrt. Doch die Bauarbeiten lassen weiter auf sich warten. Was ist da los?

„Das hier ist unser Knast“, sagt Anneliese (*Name geändert), gestützt auf ihren Rollator, und zeigt auf den Turmbau hinter ihr. Denn auch die Seniorin lebt hinter Gittern. Irgendwie. Zwei Meter hohe Bauzäune versperren den Weg zum Hochhaus in der Eifelstraße, und zur Wiese rundherum. Früher, sagt die ältere Dame, hätten Bewohner sich auch draußen aufgehalten. Doch das Gelände ist inzwischen Sperrgebiet. Am Zaun prangt ein schwarzes Ausrufezeichen auf gelbem Grund.