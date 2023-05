Gesundheitsversorgung Ärztemangel in der Eifel: Hiobsbotschaft und Hoffnungsschimmer

Das Schreiben aus der Trierer Augenklinik am Petrisberg an die Patientinnen in und um Speicher kam in diesen Tagen: Darin bitten die beiden Klinikchefs, Martin Wenzel und Kai Januschowski, „aufrichtig um Verzeihung“. Denn sie müssen ihre Praxis in Speicher schließen – zum 30. Juni.