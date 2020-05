Traditionen : Maiprozession zur Mariensäule

Waxweiler (red) Die Maiprozession von der Pfarrkirche zur Mariensäule auf den Eichelsberg konnte in diesem Jahr wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Stattdessen soll dieses historische Foto von 1951 an die alten Zeiten erinnern, findet Michael Fischer, der uns dieses Foto geschickt hat. Damals hätte „Hunderte von Gläubigen an der ergreifenden Wallfahrt“ teilgenommen. Das Kulturdenkmal aus Sandstein wurde als Dank vor weitgehender Kriegsverschonung von einigen Bürgern errichtet. Die Einweihung nahm der damalige Dechant Carl Schlüter vor. Die Inschrift auf einem der Steinblöcke lautet „Dir Immaculata in Dankbarkeit 1948“. Foto: tv/Foto: Walter Flämig senior/Pfarrarchiv Waxweiler