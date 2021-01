Hochwasser : Die Prüm erreicht kritischen Pegel

Prüm Starke Regenfälle haben am Freitagabend dafür gesorgt, dass die Prüm einen kritischen Pegel erreicht hat.

Bei Wißmannsdorf führte die Prüm am Freitagabend so viel Wasser, dass sich Treibgut an einer Brücke entlang der Hauptstraße aufzustauen drohte. Die Prüm ist dort zum Teil schon über die Ufer getreten. Das Wasser drohte in Häuser entlang der Lindenstraße zu laufen. Die Feuerwehr reihte dort am Abend Sandsäcke auf.