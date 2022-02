„Es ist Zeit für Hoffnung - Ahrliebe“ steht auf der Fassade eines von der Flut zerstörten Gebäudes in Marienthal. Monate nach der Flutkatastrophe kämpfen die Menschen im Ahrtal, in der Eifel und in Ehrang noch immer mit den Folgen des Hochwassers. Viele Häuser mussten abgerissen werden, zahlreiche andere sind noch immer unbewohnbar. Foto: dpa/Boris Roessler