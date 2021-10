Flutkatastrophe : Er hat sein Haus im Hochwasser in der Eifel verloren: So geht es ihm jetzt (Fotos)

Dankbar für jede Unterstützung: Dieter Wenzel hat beim Hochwasser 2021 sein Zuhause verloren. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg/Brecht Vor drei Monaten hat das Jahrhundert-Hochwasser die Menschen in der Eifel in Angst und Schrecken versetzt. Dieter Wenzel hat in der Nacht auf den 15. Juli fast alles verloren – und sich doch seine Zuversicht bewahrt.