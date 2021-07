Nach dem Hochwasser : Spur der Verwüstung - Große Hilfsbereitschaft nach der Flut in der Eifel

Stehen zusammen, kehren zusammen: Schüler des Regino-Gymnasiums Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm Die Schäden, die das Hochwasser im Eifelkreis angerichtet hat, sind verheerend. Das Ausmaß wird sich in Milliardenhöhe bewegen – und wird gerade durch die Kreisverwaltung ermittelt. Fest steht bereits: Ohne Helfer, Retter und Freiwillige wird es nicht gehen.

(de) Sie waren nass bis auf die Haut, füllten Sandsäcke, retteten Menschen aus Häusern, sicherten überschwemmte Straßen und begaben sich dabei auch selbst in Gefahr. Das Hochwasser hat die Einsatzkräfte gefordert – und fordert sie noch. Überall wird aufgeräumt, Wasser abgepumpt, Gebäude, Brücken und Straßen gesichert.

Nach mehr als 40 Stunden ohne Schlaf, ohne Pause, ohne zu Atem zu kommen, sagt Willi Schlöder, stellvertretender Kreis-Katastrophenschutzinspekteur: „Ich bin noch immer fassungslos mit Blick auf die enormen Schäden, die dieses Hochwasser im Eifelkreis angerichtet hat.“ Das genaue Ausmaß: noch unklar. „Wir haben gerade mit der Schadenserhebung begonnen“, sagt Kreisbeigeordneter Rudolf Rinnen, der den Krisenstab leitet.

Lesen Sie auch Hilfe nach der Katastrophe : Nach Hochwasser in der Region Trier: Wer jetzt alles Hilfe anbietet

Info Spendenkonto und Bürgertelefon Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und der Eifelkreis haben für die Betroffenen der Flut Spendenkonten beim DRK-Kreisverband eingerichtet: Kreissparkasse Bitburg-Prüm, IBAN: DE59 5865 0030 0008 0509 99; Volksbank Eifel, IBAN DE29 5866 0101 0002 0470 05, BIC: GENODED1BIT, Verwendungszweck: „Unwetterkatastrophe Eifelkreis“. Zudem hat die Kreisverwaltung ein Bürgertelefon für vom Hochwasser betroffene Menschen im Eifelkreis eingerichtet. Auch Anbieter von Sachspenden oder Unterkünften, können sich hier melden. Kleiderspenden gibt es bereits genug. Das Bürgertelefon ist am Samstag von 10 bis 16 Uhr erreichbar unter 06561/15-5555 oder per Mail an:

hochwasser@bitburg-pruem.de Bürger können sich über die Online-Plattform www.

eifelkreisverbindet.de in der Nachbarschaftshilfe vernetzen. Wer Hilfe anbieten möchte oder braucht, kann sich ab Montag, 19. Juli, an die Koordinierungsstelle wenden, Telefon 06561/15-5250 oder 15-3355, E-Mail: ney.christiane@

bitburg-pruem.de

Für Menschen in Not wie für alle, die mit Tatkraft oder Sachspenden helfen wollen, wurde im Kreis ein Spendenkonto sowie ein Bürgertelefon eingerichtet. Ein Problem bei der Schadenserhebung ist, dass etliche Orte keine Verbindung mehr zur Außenwelt hatten – auch nicht via Handy, Telefon oder Internet. „Wir haben jetzt Satellitentelefone in Orte gebraucht, zu denen wir keine Verbindung hatten und von denen wir noch keine Rückmeldungen haben“, sagt Rinnen.

Hinzu kommt: Nach wie vor sind nach Angaben der Kreisverwaltung mehr als 80 Straßenabschnitte im Kreis nicht passierbar. Und: Etliche Schäden, wie beispielsweise Ölfilme auf Flüssen an Prüm, Nims und Kyll werden erst später untersucht.

„Das Wichtigste war für uns, Menschenleben zu retten“, sagt Schlöder. Dass teils auch im Eifelkreis Öltanks abgerissen wurden, die dann durch die Flüsse trieben, in den Fluten aufgerissen wurden und ausliefen, sei schlimm, aber in dieser Situation nicht zu verhindern gewesen. Stand am Freitag: Im Eifelkreis gibt es bisher keine Verletzten oder gar Tote in Folge des Unwetters zu beklagen.

Was Schlöder wie Rinnen tief beeindruckt, ist die Welle der Hilfsbereitschaft, die sich nun in der Eifel ausbreitet. „Wir haben Angebote von Menschen, die Elektrogeräte wie Waschmaschinen spenden möchten, die Unterkünfte anbieten oder beim Aufräumen helfen möchten“, sagt Rinnen. Hilfsangebote wie auch Hilfsgesuche will die Kreisverwaltung über das Bürgertelefon aufnehmen und koordinieren. Das Aufräumen, aber auch die Hilfe und Unterstützung, werden noch Tage und Wochen nötig sein.

Denn das zeigen die Bilder deutlich: Dieses Hochwasser hat im Eifelkreis eine Spur der Verwüstung hinterlassen. „In etlichen Orte sind Baufirmen mit der ganzen Belegschaft und ihrem kompletten Gerät im Einsatz“, sagt Rinnen, der allen Helfern, vor allem aber auch den Rettungskräften großen Respekt zollt: „Allen Beteiligten spreche ich meinen großen Dank und meine hohe Anerkennung für die kräftezehrenden Einsätze aus. Auch den vielen Bürgern, die anpacken und helfen, gilt mein ausdrücklicher Dank.“