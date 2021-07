Nach dem Hochwasser : Aufräumarbeiten in Prüm schreiten voran - Ein Camping-Gast wird vermisst

Aufräumen in Prüm: Ungebrochenes Engagement

Prüm Das Engagement der Menschen, die nach der Hochwasserkatastrophe denen helfen, die es am schlimmsten traf – es ist ungebrochen. Wie am Wochenende in Prüm und Umgebung. Weitere Meldungen am Samstag: Am Radweg treibt eine Weltkriegs-Mine und ein Mensch wird vermisst.

Tag drei nach dem schlimmsten Eifelhochwasser aller bisherigen Zeiten: Egal, wo man entlang kommt, sie stehen einander bei. Überall dort, wo das Wasser vor allem in der Nacht auf Donnerstag wütete und wegriss, was nicht standhielt, sieht man Menschen beim Aufräumen, Anpacken, Abtransportieren.

In den Dörfern wie in der Stadt Prüm: Wer gedacht hatte, dass am Tag zwei des großen Aufräumens die Helfer vielleicht müde wären – der hatte sich getäuscht.

Man sieht das vielleicht am beeindruckendsten auf dem Campingplatz: Kaum zu glauben, wie viele dort am Samstag helfen. Nicht nur im Großen: An einem der Asphaltwege kniet Jonas Henkel, acht Jahre alt, aus Niederprüm. Zusammen mit Schwester Lara und Mutter Nicole puhlt er die kleinen Müllstücke und -fitzel aus dem Gras, die neben dem Weg liegen und die man natürlich übersieht, wenn man nur nach den großen Trümmern schaut.

„Und der Junge hat auch das richtige T-Shirt an“, sagt seine Mutter. Stimmt: „Fremde werden Freunde“, steht drauf. Richtig so, Jonas.

Was man hier sehe, sagt Michael Ehleringer, seien Gemeinschaftssinn und Engagement „hoch zehn“. Mit Blick auf das Gewusel der wirklich unglaublich vielen Menschen – und Maschinen – sagt er: „Zwei Tage, dann haben wir hier wieder Facon drin.“ Vielleicht klappt’s. Und dann beginnt der Wiederaufbau, hoffentlich.

Kaum zu glauben übrigens auch, wie viele Bagger, Radlader, Groß- und Kleintransporter es in der Eifel zu geben scheint. Wie viele Kehrmaschinen. Minitrecker (normale Traktoren ja sowieso, hier im Bauernland). Wie viele Anhänger. Und diese, wie heißen die noch, mit dem langen Greifarm, der so von hinten kommt? „Teleskoplader“, sagt Arnold Gierten.

Genau, Teleskoplader – Gierten, Chef der Prümer Bertrada-Grundschule steht am städtischen Bauhof, zusammen mit Josef Hupperts aus Niederprüm. Beide haben, natürlich, ebenfalls geholfen heute. Wie die vielen anderen, die sich, es ist gerade Mittag, hier in der Prümtalstraße etwas zu Essen holen. Muss auch sein. Und schon kommt wieder eine Ladung Getränke, Stadtbürgermeister Johannes Reuschen hilft beim Ausladen.

Und jeder, den man trifft, äußert seine Freude. Darüber, dass er oder sie hier so viele andere trifft, die ebenfalls ihren Mitbürgern zur Seite stehen wollen.

Am Nachmittag dann eine neue Meldung: In der Nähe des Radwegs bei Niederprüm ist eine Mine aus dem Zweiten Weltkrieg angeschwemmt worden. Wo das Wasser sie aus dem Boden wühlte – niemand weiß es. Der Kampfmittelräumdienst des Landes rückt an, die Umgebung des Fundorts wird weiträumig gesperrt, die Mine entsorgt. Gut gegangen.

Noch einmal aufs Ausstellungsgelände. Der Schutthaufen, der dort seit Freitag wächst und wächst, wird immer noch größer. Und gleichzeitig schon wieder abgetragen. LKW um LKW rollt heran und wird beladen, während am anderen Ende neue Trümmer hereingebracht werden. Das große Aufräumen. Es geht weiter. Und weiter.