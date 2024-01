Hochwasser Katastrophenschutz sieht Lage in der Eifel entspannt

Jürgen Larisch, Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Eifelkreises Bitburg-Prüm, schätzt die Hochwasserlage im Eifelkreis als nicht bedrohlich ein. Allerdings haben die Feuerwehren schon einige Keller auspumpen müssen, die fünf bis 30 Zentimeter unter Wasser standen. Für den Fall, dass die Gewässer über die Ufer treten, haben die 200 Wehren im Landkreis Sandsäcke befüllt und teilweise in Stellung gebracht. An Prüm, Kyll und Nims steigen die Pegel an. „Ja, wir haben Hochwasser, aber keine katastrophalen Zustände. Grundsätzlich haben wir die Lage im Griff“, sagt Larisch. Er spricht von einem Hochwasser, wie es alle zwei bis fünf Jahre auftritt. Ein Jahrhunderthochwasser wie 2021 und 2018 erwartet er nicht. Trotzdem stünden neben Polizei und Feuerwehr auch die Hilfsorganisationen DRK, THW, DLRG, das Kreisverbindungskommando der Bundeswehr, sowie die Kreiseinheiten (Technische Einsatzleitung, Gefahrstoffzug, Dhroneneinheit, Leitende Notärzte und Organisatorische Leiter) bereit.