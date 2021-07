Zu viele Sachspenden : Bitte aus der Kreisverwaltung - Keine Spenden mehr im Eifelkreis Bitburg-Prüm abgeben

Bitburg Am Samstagnachmittag erreichte uns eine wichtige Meldung aus der Kreisverwaltung Bitburg-Prüm.

Dazu schreibt Pressesprecher Thomas Konder: Sehr viele Bürger bieten derzeit auf solidarische Weise Kleider-, Lebensmittel- oder sonstige Sachspenden für betroffene Personen im Eifelkreis an. Die Kreisverwaltung dankt für die zahlreichen Angebote, weist jedoch noch einmal in aller Deutlichkeit darauf hin, dass Sachspenden zum jetzigen Zeitpunkt in übermäßiger Menge vorhanden sind.