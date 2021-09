Flutkatastrophe : Acht Wochen nach dem Hochwasser in Minden: Wie sieht es dort aus?

Minden Das Dorf Minden wurde von der Flutkatastrophe schwer getroffen. Der Ortskern stand zum ersten Mal seit 80 Jahren unter Wasser. Aber wie sieht es inzwischen in der Gemeinde aus?

30 private Häuser wurden von der Flut unter Wasser gesetzt. In Minden fiel für mehr als zwei Tage der Strom aus. Die Pumpen hinter der Schutzwand versagten. Selbst in der höhergelegenen Kirche stand das Wasser fast zwei Meter hoch. Die Schäden allein hier liegen im sechs-stelligen Bereich.

Auch die Hilfsaktionen haben in Minden gut funktioniert. Mehr als 70 Leute sind zu den Helfertagen erschienen. Landwirte und Betriebe standen auch in Minden am Tag nach dem Hochwasser bereit, um zu helfen. Die Bürokratie habe hier hinten angestanden, sagt Ferring. Dadurch sei alles sehr viel schneller gegangen.

Trotz der Hilfe bleibt noch einiges zu tun. Neben der Kirche ist vor allem die Gemeindebrücke nach Steinheim in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Geländer und Steinmauern wurden von den Wassermassen fast völlig zerstört. Der Schaden liegt hier bei etwa 50 000 Euro. Auch das Fundament der Brücke an der B418 musste mit 30 Tonnen Steinen verstärkt werden.

Der Schock in der Dorfgemeinde sitzt noch tief. Bisher hätten sich die meisten hinter der Schutzwand sicher gefühlt, sagt Ferring. Das sei jetzt aber nicht mehr der Fall: „Die Leute machen sich sehr viele Gedanken. Keiner kann sagen, dass so etwas nicht wieder passiert. Ich weiß von drei Familien, die aus Angst vor dem Wasser wegziehen. Aber auch ein Investor, der aus einem Jahrzehnte brachliegenden Grundstück 15 neue Wohneinheiten machen wollte, ist nun abgesprungen.“

Viele der Schäden im privaten Bereich werden von keiner Versicherung bezahlt. Nun warte man auf eine schnelle und unbürokratische Hilfe von Seiten des Landes. Aber auch die Gesetzeslage müsse sich ändern, sagt Ferring. „Ohne eine solidarische, gesetzliche Versicherung wird das Leben in Dörfern wie Minden in Zukunft deutlich schwerer werden. Niemand will diese Grundstücke versichern. Aber so viel sicheren Wohnraum, wie man hier stattdessen bräuchte, kann niemand schaffen. Da müssen wir als Gesellschaft einfach noch enger zusammenstehen.“