Hochwasser : Stadt Prüm gründet Hilfe-Börse

Prüm Sie reißt nicht ab, die Unterstützung für alle, die seit dem Hochwasser der vergangenen Woche mit erheblichem, oft existenzbedrohendem Schaden zu kämpfen haben. In Prüm koordiniert jetzt Markus Fischbach die Vermittlung zwischen Hilfesuchenden und Helfern.

Die Stadt Prüm hat eine Hilfsbörse gegründet. Darüber sollen Bürgerinnen, die Unterstützung brauchen, mit denen in Verbindung gebracht werden, die ihnen zur Seite stehen.

Stadtbürgermeister Johannes Reuschen: „Die Anfragen, besonders von Helferinnen und Helfern, haben sich so sehr gehäuft, dass wir eine zentrale Stelle eingerichtet haben. Dankenswerterweise hatte sich Stadtratsmitglied Markus Fischbach schon am vergangenen Samstag angeboten, bei der Koordinierung ehrenamtlich zu helfen.“

Melden können sich auch alle, die Spenden entrichten oder Unterkünfte anbieten wollen. Kontakt per E-Mail an: hilfsboerse@pruem.de – oder per Telefon unter 06551/2105.