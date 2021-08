Hochwasser : Echte Soforthilfe, direkt ab Hof

Nicht die einzige Landmaschine, die man beim Aufräumen nach dem Hochwasser sah: Traktor mit Frontlader am Campingplatz in Prüm. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein In den Fluten des Hochwassers vor drei Wochen und in den Tagen danach sah man viele Helfer, Retter, Räumer. Eine der größten Gruppen dabei: die Bauern.

„Mensch, da sind ja überall die Bauern herumgefahren!“ – Bei ihrem Besuch im flutgeschädigten Prüm vorige Woche drückte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) aus, was viele in den Tagen zuvor gesehen hatten: Zu den Rettungsfahrzeugen nämlich, die an alle Unglücksorte eilten, zählte auch so mancher Traktor.

Was heißt mancher – es waren viele, und es waren nicht nur Trecker, sondern etliche weitere Landmaschinen. „Ohne Zuruf, mit Zuruf – die Landwirtschaft“, sagt Michael Horper, Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, habe da einfach „wunderbar funktioniert“.

„Wir wissen, wo wir anpacken können“

Und dann schickt der Präsident einen typischen Horpersatz hinterher: „Wir haben die Gummistiefel, wir haben die Maschinen, wir haben die Gerätschaften“, sagt er. „Wir wissen, wo wir anpacken können.“

Zahlreiche Landwirte, meist Väter und Söhne, seien tagelang kaum daheim gewesen, während die Frauen die Betriebe schmissen und den Helfern Kaffee kochten. Kurz: „So was habe ich noch nicht erlebt.“

Wir auch nicht, deshalb hören wir einmal nach bei einigen, die da unterwegs waren. Zum Beispiel Werner und Andreas Weires aus Ammeldingen in der Verbandsgemeinde Südeifel. Wie war das am Mittwoch, 14. Juli? „Die Sirenen gingen abends so um 8 Uhr“, sagt Werner Weires (46). „Da hieß es: Nach Neuerburg, da ist Land unter.“ Und dann sind sie nach Neuerburg, mit Traktor und angehängtem Kipper der eine, mit dem Teleskoplader der andere der beiden Brüder. Bei einem Kollegen luden sie noch Sandsäcke auf, „drei-, vierhundert Stück“, sagt Weires. „Die Leute haben die Säcke schneller geholt, als wir sie beibringen konnten.“

Sie halfen, bis es nicht mehr ging, weil das Wasser so schnell so hoch stieg, dass ihre Fahrzeuge abzusaufen drohten. Aber in den nächsten Tagen waren sie wieder da, wie etliche andere Landwirte aus den Dörfern auch.

Und nein, gezögert hätten sie nicht: „Da wird nicht lange gefackelt“, sagt Werner Weires. „Da wird gefahren.“ Genau so wie bei Flächen- oder anderen Bränden, wie vor allem im Dürrejahr 2018, als man Güllefässer voller Wasser bereitgehalten habe, um der Feuerwehr beim Löschen zu helfen. „Wenn das möglich war, dann hatten wir das hier schon startklar stehen.“

Auch wenn Michael Horper oben von Vätern und Söhnen spricht: Es waren auch Töchter unterwegs – wie Lena Keil aus Steinborn in der VG Bitburger Land. Die 25-Jährige hilft daheim auf dem Hof ihrer Familie und arbeitet im Büro des Kreisbauernverbands in Bitburg. Als sie von der Situation im Ahrtal erfuhr, versuchte sie sofort, einen Schulfreund zu kontaktieren, der mittlerweile in Schuld einen Hof betreibt. „Aber ich habe erst am Freitag eine Antwort bekommen“, sagt sie. Ihr Vater Helmut habe dann gleich gesagt: „Du brauchst nicht in den Stall zu gehen, fahr dahin.“

Zwar liege der Hof des Freundes etwas oberhalb des nahezu verwüsteten Orts. Aber die Maschinenhalle nicht, sie stand unter Wasser. Lena Keil half mit dem Vieh, kümmerte sich um die Hofarbeit, „damit der Betriebsleiter auch mal zu Ruhe kommt“. Apropos Vieh: Die Rinder habe der Bauer noch rechtzeitig von einer Weide geholt. Dann stieg das Wasser. „Die Wiese, auf der die Kühe standen, ist weg.“

„Das war wie im Kriegsfilm“

Und sie sah viele andere Bauern: „Da sind hauptsächlich Traktoren hin- und hergefahren. Ein Lohnunternehmer hat einen seiner Fahrer auf den Trecker gesetzt und gesagt: ‚Fahr, so lange es geht.’“

Zumal andere Fahrzeuge sowieso stecken blieben: „Als wir da ankamen – da waren LKW, die sich im Schlamm festgefahren hatten. Die Einzigen, die sich da bewegt haben, waren Bauern, Lohnunternehmer, Landschaftsgärtner. Die hatten das richtige Equipment“, sagt René Blum. Er ist Landwirt und Feuerwehrmann in Niederbettingen (VG Gerolstein), half zuerst drei Tage lang im Dorf und fuhr dann ebenfalls nach Schuld, obwohl der Samstag „ein Ruhetag werden sollte. Aber ich bin froh, dass wir an die Ahr gefahren sind.“ Wir – das sind er und sein Freund Carsten Bell, der in Gerolstein ein Bauunternehmen hat.

In der Eifel, sagt Blum, sei es schlimm gewesen. Aber in Schuld? „Das war wie im Kriegsfilm: Hubschrauber in der Luft, Panzer, Blaulicht, Sirenen. Und überall der feine Staub.“

Die Verzweiflung der Menschen, die er dort erlebt habe, gleichzeitig deren Dankbarkeit – „das geht mir heute noch nah“, sagt er. Und bekennt, dass er sich beinah dafür schäme, nicht noch länger an der Ahr geholfen zu haben.

An der Kyll bei Gerolstein fuhr auch Manfred Schifferings aus Birresborn so lange es ging und sein musste. Sein Hof blieb heil, „wir wohnen ja oben auf dem Berg“. Aber unten im Dorf stand ein Kuhstall unter Wasser. Schifferings, der die Feuerwehr auch mit Sandsäcken versorgte, besorgte sich eine Viehkarre. „Als ich zurückkam, hatte die Feuerwehr schon alle Tiere auf die Straße geholt.“ Der Viehwagen fasse etwa acht Tiere. Also fuhr der 54-Jährige „sechs oder sieben“ Touren zu einem Stall bei Büdesheim: „Der Stall ist leer, der war also praktisch bezugsfertig“, sagt er und lacht. Freitags war in Birresborn dann das Meiste aufgeräumt. Und die Melkanlage repariert, sodass die rund 50 Tiere wieder zurückgebracht werden konnten.

Klar, auch bei ihm, sagt Schifferings, sei in diesen Tagen die Arbeit liegen geblieben. „Aber das hier ging ja vor.“

Auch Andreas und Marco Metz, Vater und Sohn aus Eilscheid, starteten ihre Maschinen, als das Wasser kam: „Wir sind nicht betroffen vom Hochwasser“, sagt der Senior. „Aber um uns herum liegen viele Täler und Flüsse. Da waren wir natürlich auch entsprechend dabei.“ Zwei seiner Mitarbeiter, die in Wissmannsdorf und Neuerburg wohnen oder Verwandtschaft haben, ließ er ebenfalls helfen: „Wir haben gesagt: ‚Okay, die Jungs werden freigestellt.’ Und dann hat jeder vor der Haustür geholfen.“ Metz (46) will das Engagement aber nicht zu hoch gelobt sehen: „Wir waren nicht die Einzigen. Es waren noch viele mehr da.“ Und es freue ihn zu sehen, wie groß der Zusammenhalt insgesamt sei – und der unter den Bauern, die einander Ställe für die Tiere zur Verfügung stellten, Futter spendeten oder sich anderweitig unter die Arme griffen.

René Blum bestätigt das: Vom ersten Tag an hätten die Bauern überall geholfen, Schutt und Schlamm fortzuräumen. „Und im Nachgang haben sie ihre Berufskollegen unterstützt, wo es ging. Also: hohen Respekt vor allen, die da mitgemacht haben.“