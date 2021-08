Hochwasserkatastrophe : Ost hilft West: Brandenburger sammeln Spenden für die Eifel

Foto: Uwe Hentschel 26 Bilder Das große Aufräumen nach der Flut in der Eifel

Cottbus/Prüm Große Unterstützung aus dem Osten: Die Bürger in Brandenburg haben die Solidarität ihrer Landsleute nach den Hochwasserkatastrophen an Oder und Elbe 1997 und 2002 nicht vergessen. Zwei Zeitungen und ein Landkreis haben deshalb zum Spenden aufgerufen. Das erste Geld wird jetzt überwiesen, auch in die Eifel.

Als die Deiche brachen: Genau 24 Jahre ist es her, da erlebten die Menschen im Grenzgebiet von Deutschland, Polen und Tschechien ein schweres Oder-Hochwasser. In den beiden Nachbarländern starben 74 Menschen, die Schäden gingen in die Milliarden, allein geschätzt 330 Millionen Euro waren es in den Städten und Dörfern in Brandenburg.

Das Wasser kam, wie jetzt im Westen des Landes, am 14. Juli – 1997 war das ein Montag, dieses Jahr ein Mittwoch.

Damals, wie auch nach dem Elbe-Hochwasser im August 2002 mit 45 Toten und erneut immensen Schäden, zeigten die Bundesbürger große Solidarität, sie fuhren in die Flutgebiete, standen den Geschädigten tatkräftig zur Seite und spendeten viele Millionen Euro.

Die Brandenburger haben das nicht vergessen. Und folgten jetzt dem Aufruf der Märkischen Oderzeitung, der Lausitzer Rundschau und des Landkreises Märkisch-Oderland unter dem Motto „Brandenburg hilft“.

Die Aktion wurde fünf Tage nach der Flut gestartet – und inzwischen haben die Bürgerinnen und Bürger bereits eine Dreiviertelmillion Euro gespendet. Und sie zahlen weiter ein.

„Wir wollen mit dem Geld wirklich etwas bewirken“, sagt Oliver Haustein-Teßmer, Chefredakteur der beiden Zeitungen (und ehemaliger Redakteur beim TV). Deshalb sollen die Spendensummen direkt an Einrichtungen und Familien gehen, die besonders schwer getroffen wurden. Dazu zählt die Lebenshilfe in Sinzig, dort waren zwölf Bewohner ertrunken, weil sie nicht aus dem Haus gerettet werden konnten. Weiteres Geld geht an die Hinterbliebenen der Feuerwehrleute, die bei den Rettungseinsätzen ums Leben gekommen sind. Und an den Jugendtreff Trier-Ehrang.

Eine erste Summe im Eifelkreis erhalten jetzt die Stadt und die Verbandsgemeinde (VG) Prüm für das Haus der Jugend (HdJ), das in der Hochwassernacht starke Schäden hinnehmen musste – und seinen Kleinbus in den Fluten verlor. Nach wie vor kann dort keine Jugendarbeit geleistet werden.

„Das Haus ist eine wichtige Einrichtung für Prüm und das Prümer Land, die machen seit Jahrzehnten erfolgreiche Arbeit“, sagt VG-Chef Aloysius Söhngen, dessen Kommune die Stadt und 43 Dörfer umfasst. Nicht zuletzt das HdJ-Auto werde dringend gebraucht, denn es dient als Taxi für viele Kinder und Jugendliche und wird für die Ferienfreizeiten des Hauses genutzt.

Die Spendensumme stehe noch nicht fest, sagt Oliver Haustein-Teßmer. Dennoch dürfte die Sorge um die Finanzierung eines neuen Fahrzugs jetzt deutlich kleiner sein. „Wahnsinn, das ist toll“, freut sich auch Stadtbürgermeister Johannes Reuschen über die angekündigte Unterstützung. „Das wird uns wirklich helfen“.

Das HdJ, sagt Reuschen, der als Kind selbst zusammen mit seinen Geschwistern viele Angebote des Hauses nutzte, sei eben nicht nur eine Einrichtung der Stadt: „Es ist ein offenes Haus für die Jugendarbeit in der ganzen Verbandsgemeinde, die kommen von überall da hin.“

In der Region sollen in den kommenden Tagen und Wochen weitere Projekte mit Spenden aus Brandenburg unterstützt werden.