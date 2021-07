Tolle Spendenaktion auf dem Flugplatz Bitburg : Hoffnung für den leukämiekranken Thomas aus Idesheim

Bitburg Rund 200 Menschen haben bei einer Aktion auf dem Flugplatz Bitburg Speichelproben abgegeben, um später eventuell Stammzellen zu spenden.

Jede Einzelne könnte die Chance auf Überleben bedeuten: Rund 200 Speichelproben sind aus Bitburg im Labor der Stefan-Morsch-Stiftung eingetroffen – Deutschlands erster Stammzellspenderdatei. Sie sind das Ergebnis einer Aktion auf dem Flugplatz für Thomas aus Idesheim.

Der 55-Jährige ist an Leukämie erkrankt, Chemotherapie und Bestrahlung reichen nicht aus. Er braucht eine Transplantation gesunder Stammzellen. Bisher konnte für den zweifachen Vater noch kein passender Spender gefunden werden.

INFO Stammzellen spenden Stammzellen kann man auf zwei Arten spenden: Am häufigsten wird heute die periphere Blutstammzellspende angewandt. Dabei wird man an ein Gerät angeschlossen, dass die Stammzellen aus dem Blut filtert. Weitaus seltener ist die Knochenmarkspende, bei der die Stammzellen aus dem Beckenkamm entnommen werden. Innerhalb von zwei bis vier Wochen bilden sich die Stammzellen wieder nach.

So hatten die Musikvereine Idesheim und Kordel, in denen Thomas Mitglied ist, die Aktion auf dem Flugplatz organisiert. Zuvor waren schon mehr als 13 500 Euro für Thomas und andere Leukämiepatienten zusammengekommen. „Alles hat super geklappt, und wir freuen uns über die große Unterstützung für Thomas“, sagt Susanne Peters aus dem Orga-Team der beiden Musikvereine. „Für mich war es schön, zu sehen, wie alle aus den beiden Musikvereinen zusammengearbeitet und dass wir so viele tolle Rückmeldungen bekommen haben. Es hat sich wie eine große Gemeinschaft angefühlt.“

Kräftig unterstützt haben unter anderem die Neuerburger Druckerei Hoffmann Druck, die Plakate und Flyer sponserte, sowie der EMSC Bitburg, der Absperrmaterial für die Drive-In-Typisierung gestellt hat. Unter den zahlreichen Geldspenden ging auch eine Hochzeitskollekte ein. „Diese Spende der Hochzeitsgesellschaft war einer der vielen Gänsehautmomente für mich. Ein riesiges Dankeschön an alle, die auf so vielfältige Art den Aufruf unterstützt haben“, bedankt sich Susanne Peters.

Auch Fabian Korb von der Stefan-Morsch-Stiftung freut sich über den erfolgreichen Aktionstag: „Die Corona-Auflagen haben uns vor Herausforderungen gestellt, aber mit der Drive-In-Typisierung konnten wir die Aufnahme von rund 200 Stammzellspendern und -spenderinnen vor Ort durchführen. Vom Fahrrad über Motorrad bis hin zum Kleintransporter sind Typisierungswillige vorgefahren.“

Nun werden die Proben der Neuregistrierten im Speziallabor der Stiftung in Birkenfeld analysiert und in der Datei gespeichert. Die Angaben werden dann in pseudonymisierter Form in das weltweit vernetzte System der Patientenhilfe eingespeist. Damit stehen schon bald für Thomas oder andere Betroffene weltweit weitere potenzielle Spender zur Verfügung.

Wer den Termin verpasst hat, aber Thomas helfen will, kann sich jederzeit über die Homepage der Stiftung (www.stefan-morsch-stiftung.de) auch online als möglicher Stammzellspender registrieren. Dort beantwortet man Fragen und gibt seine Kontaktdaten an. Die Stiftung sendet per Post ein Entnahme-Set für eine Speichelprobe, die man danach wieder zurückschickt.

Bei der Spendenaktion auf dem Flugplatz Bitburg waren viele Helfer und Spender dabei. Foto: Stefan-Morsch-Stiftung

