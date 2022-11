Serie: „Hofläden in der Eifel“ : Wild von der Wiese nebenan: Das macht den Hofladen auf der Christiansmühle in Bitburg besonders (Fotos)

Foto: Nils Straßel 34 Bilder Pferde, Wild und Hofladen: Eindrücke von der Christiansmühle

Bitburg Ob Würstchen, Braten oder Salami: Im „Mühlenlädchen“ auf der Christiansmühle dreht sich alles um Wild – und das so regional, wie man es sich nur vorstellen kann. Was es außerdem in dem Hofladen zu kaufen gibt.