Bundestagswahl : Muss die Briefwahl einfacher werden?

Briefwahlunterlagen zur Bundestagswahl 2021 Foto: Rainer Neubert

Bitburg/Daun/Prüm/Gerolstein Der Anteil der Briefwähler war bei der Bundestagwahl so hoch wie nie. Aber rund fünf Prozent der Briefwahlstimmen im Wahlkreis 202 Bitburg wurden falsch abgeschickt. Was bei der Briefwahl schieflaufen kann und was man dagegen tun könnte.