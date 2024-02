Europapolitik Europa auf dem Dorf: Sie hier, Frau Barley?

Das Bürgerhaus von Lierfeld – rund 90 Einwohner – ist einer dieser Wunderbauten die drinnen größer sind, als sie von draußen wirken. Man muss schon aufpassen, dass man nicht versehentlich dran vorbeifährt, so unscheinbar steht es am Straßenrand. Aber, tatsächlich: 60 bis 70 Leute passen rein, und fast so viele sind auch dabei am Sonntagmorgen.