Vereine : Holsthumer haben sich für dieses Jahr viel vorgenommen

Holsthumer habe sich für dieses Jahr viel vorgenommen Die Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung des Fördervereins Geschichte und Kultur Holsthum, die am 8. März stattfand, hatte zwei Schwerpunkte: Der Vorstand war zu wählen und das Programm für das laufende Jahr zu besprechen. Bis auf den langjährigen Kassenwart Ernst-Ludwig Sand, der nicht wieder kandidierte, wurden die übrigen Vorstandsmitglieder wieder gewählt. Als neuer Kassenwart kam Tobias Schramer in den Vorstand. Fünf Beisitzer ergänzen den geschäftsführenden Vorstand. Auf dem Programm für dieses Jahr stehen Wartungsarbeiten an der römischen Villa. Ein Schwerpunkt wird das Aufstellen bzw. Anbringen von Infotafeln am Holsthumer Rundweg und an historischen Gebäuden sein. Eine eigene Homepage soll erarbeitet werden und eine Arbeitsgruppe erforscht historische Flurkarten. Die inzwischen als fester Bestandteil des Vereins geltende Weinprobe findet in diesem Jahr im August statt. Bildzeile: Der Vorstand des Holsthumer Fördervereins Geschichte und Kultur mit der Vorsitzenden Mechthild Kohl-Heck in der Mitte, rechts daneben der ausscheidende Kassenwart Ernst-Ludwig Sand, der für seine langjährige Tätigkeit ein Präsent erhielt. Foto: Verein. Foto: TV/Rolf Mrotzek