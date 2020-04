Brauchtum : Home-Klappern in Messerich

Home-Klappern in Messerich Engagierte Dorfbewohner trotzen Corona Wie in vielen anderen Orten der Eifel trotzten die Dorfbewohner von Messerich den aktuellen Umständen und ließen es sich nicht nehmen, den schönen Brauch des Klapperns in diesem Jahr – wenn auch in anderer Form – zu pflegen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene postierten sich auf Balkonen, Terrassen, sowie in Hauseingängen, Vorgärten und Bürgersteigen, um zu den üblichen Glockenzeiten nach Kräften zu Klappern. Das Ergebnis war beeindruckend, denn die Klappergeräusche waren über den ganzen Ort hinweg deutlich hörbar. Die Aktion „Wir klappern zu Hause“ war vom Dorf-Förderverein Messerich-Birtlingen e. V. initiiert worden; die Resonanz übertraf alle Erwartungen und bestätigte einen bestens funktionierenden dörflichen Zusammenhalt. Hervorragende Eindrücke vom „Home-Klappern“ vermittelt die vom Vorstand des Dorf-Fördervereins erstellte Foto-Collage. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Foto-Collage: Heiko Kapeller. Foto: TV/Heiko Kapeller