Kerschenbach : Home-Office im Freien? Nein, nur Müllentsorgung

Kerschenbach So langsam kommt es, infolge der verfluchten Corona-Krise, bei immer mehr Bürgern an: Man separiert sich besser, als aufeinander zu hocken.

An der Kreisstraße 64 zwischen Kerschenbach und Ormont im Oberen Kylltal hat das aber anscheinend jemand falsch verstanden – und dieses Gebrauchtsitzmöbel dort vor eine Pfütze gestellt. Sieht beinah so aus, als solle hier ein einsames Heimbüro in Eifeler Naturumgebung eröffnet werden.