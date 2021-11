Matthias Hermans (Prümer Brauhaus), Patrick Müller (Franz Müller GmbH), Natali Hacken (Grafiksalon), Horst Hültenschmidt (Eifelgefühl) und Verbandsbürgermeister Aloysius Söhngen (von links) stoßen an auf das erste Prümer Come Together. Foto: TV/Stefanie Glandien