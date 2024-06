Zweites Standbein Warum eine Familie aus Hosten mit dem Mähdrescher Blumensamen erntet

Eine Blumenwiese voller wilder Orchideen, Salbei, Margeriten und Glockenblumen, die in voller Farbpracht den ganzen Sommer über, in wechselnder Besetzung blüht, steht in der Ortsnähe von Hosten. Gerhard Müller und sein Sohn Maxi sind dafür verantwortlich. Gerhard Müller ist Nebenerwerbslandwirt, Maxi ist noch Schüler und hilft mit. Die Blumen und Kräuter, besser gesagt, die Samen davon, sollen ein weiteres Standbein für den Betrieb werden.