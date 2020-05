Kostenpflichtiger Inhalt: Manche Hotels beherbergen jetzt Büroangestellte : Arbeiten, wo andere Urlaub machen

Büro mit Balkon: Wer sich einen Arbeitsplatz im Dorint-Ressort Biersdorf bucht, hat Ausblick auf den Stausee. Foto: TV/Christian Altmayer

Biersdorf am See Was tun mit all den leerstehenden Zimmern, wenn Touristen nicht mehr kommen dürfen? Hoteliers haben sich in Corona-Zeiten etwas einfallen lassen: Sie vermieten sie als Büroräume. Wir haben uns das im Dorint-Hotel in Biersdorf mal angesehen.

Blau liegt der Stausee im Tal, umringt vom Wald. Sonnenstrahlen blitzen auf dem Wasser. Eine Spaziergängerin dreht eine Runde mit dem Hund. Sonst ist vom Balkon des Dorint Hotels Biersdorf niemand zu sehen. Zu hören: Nichts außer dem Wind, der durch die Baumkronen bläst. Die Ruhe ist perfekt. Und genau das ist es ja, was viele ausquartierte Büroangestellte derzeit suchen: die Ruhe, die zuhause oft verwehrt bleibt.

Tausende, die sonst an ihren Schreibtischen sitzen, müssen derzeit zwangsweise von daheim aus tippen und telefonieren. Und diese pandemie-bedingte Heimarbeit ist nicht für jeden eine Wohltat, vor allem nicht für Eltern. Wenn Kinder in wichtige Telefonate, Videokonferenzen und dergleichen platzen.

Doch es gibt Alternativen, wenn der Platz daheim eng wird. In den Hotels der Region sind derzeit etliche Zimmer frei. Denn in der sonst für Eifeler Gastronomen umsatzstarken Frühlingssaison dürfen keine Touristen mehr kommen. Und sehr viele Geschäftsleute verirren sich auch nicht in die dünnbesiedelte Gegend. Es ist also Kreativität gefragt, um mehr Auslastung zu erreichen.

Ein Konzern, der sehr früh auf die neuen Ausgangsbeschränkungen reagiert hat, ist die Honestis-Finanzholding mit ihren 60 Dorint-Hotels. Zu der auch das Ressort am Biersdorfer Stausee gehört. Die Idee: Die Zimmer als private Büroräume zu vermieten, als Rückzugsort aus dem Home-Office quasi.

Und das läuft so: Wie bei einem Urlaubsaufenthalt stellt man sich bei der Rezeption vor. Bevor es den Schlüssel gibt, muss man aber erst allerhand Formulare ausfüllen. Und belegen, dass man auch wirklich nicht aus touristischen Gründen anreist.

Erst wenn diese Frage geklärt ist, bekommt man ein Zimmer — Schreibtisch, W-Lan, Obstschale, Wasser und Ausblick auf den See inklusive. Frühstück und Mittagessen werden dem Gast aufs Zimmer geliefert. „Serviert wird natürlich mit Sicherheitsabstand“, wie Hoteldirektor Marko Markovich sagt. Genutzt werden kann das Büro von 7 bis 19 Uhr, übernachten darf der Beschäftigte also nicht.

Insgesamt komme das Angebot gut an, sagt Markovic: vor allem aber in den Ballungsräumen. Am Urlaubsort Biersdorf hingegen sei die Nachfrage „deutlich verhaltener“. Gerade einmal zehn bis fünfzehn von 157 Zimmern im Ressort seien in diesen Zeiten von Geschäftsleuten belegt.

„Kein Vergleich zu einem normalen Jahr“, sagt auch Reservierungsleiterin Elvira Strehlen: „Bei diesem Wetter, in dieser Zeit, wären wir sonst zu mindestens 80 Prozent ausgebucht.“ Am Osterwochenende, sonst Hauptsaison für Familienausflüge an den Stausee, sei es geradezu gespenstisch im Hotel gewesen: „Da war hier kein einziger Gast. Das ist dann schon ein seltsames Gefühl, das Hotel so leer zu sehen.“

Auch bei unserem Besuch haben wir das mehrgeschossige Gebäude am Ufer gefühlt für uns allein. Dass sich hier noch andere Gäste tummeln — davon zeugen nur die Autos auf dem Parkplatz. Sonst hält sich offenbar jeder auf den Zimmern auf. Wo hätten die Besucher auch hingehen sollen?

Im Schwimmbad und im Spa-Bereich sind die Lichter aus, vor dem Restaurant ist eine Kordel gespannt, der Durchgang dicht. All das: Sicherheitsvorkehrungen, die das Land Rheinland-Pfalz vorschreibt. In einem Sport- und Ausflugshotel wie dem Dorint-Ressort Biersdorf haben sie fast den gesamten Betrieb lahmgelegt.

„Ein Großteil unserer Mitarbeiter befindet sich leider in Kurzarbeit“, sagt Markovich. Die verbliebenen Beschäftigten seien vor allem mit der Pflege der Anlage beschäftigt. Man will die Zeit außerdem für Renovierungen nutzen, etwa am Fahrstuhl und in den Zimmern. Wegen der Ausgangsbeschräbkungen sind ja kaum Gäste da, die sich durch Bauarbeiten gestört fühlen könnten.

Auch wenn mancher die Regeln wohl gerne umgehen würde, wie Strehlen erzählt: „Wir hatten hier ein Pärchen, das sich als Geschäftsreisende ausgeben wollte.“ Die Touristen hatten den Osterurlaub im Voraus gebucht und wollten sich dann auch durch die Ausgangsbeschränkungen nicht davon abhalten lassen. Natürlich habe man die beiden heimgeschickt, sagt Strehlen, die hofft, dass sie bald keine Besucher mehr abweisen und Buchungen stornieren muss.