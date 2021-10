Rechtsstreit : Hotelstreit in Hillesheim: Erstmals klare Worte vom Stadtrat

Große Resonanz: Zur letzten Stadtratssitzung kamen so viele Gäste wie lange nicht mehr. Foto: TV/Mario Hübner

Hillesheim Rund drei Dutzend Gäste besuchen die Stadtratssitzung in der Markthalle in Hillesheim, bei der erstmals öffentlich über den Hotelstreit gesprochen wird. Keine ausgiebige Diskussion, aber dafür Kritik am Vorgehen der Stadt und offene Worte.