Coach Rik Carr Field vor Umnutzung Auf der Housing in Bitburg tut sich was

Touchdown, Jubel. Und wieder. Touchdown, Jubel. Sieg, wenig überraschend. Es sind diese Dinge, die in den vergangenen Jahrzehnten auf der Sportanlage in der Bitburger Housing passierten. Kaum ein Team in der Bierstadt war auf ihrem Gebiet erfolgreicher als die Bitburg Barons, das Football-Team der Amerikaner. Kaum ein Trainer prägender als Rik Carr. Kaum Champions so schnell Geschichte.