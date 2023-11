Neue Kreiselgestaltung vor dem Rewe Kunst mit viel Symbolik im Prümer Kreisverkehr

Prüm · Die Skulpturen aus Corten-Stahl des Niederprümer Bildhauers Hubert Kruft zieren schon einige Kreisel in der Region. Nun wird am Freitagmorgen der nächste bestückt – diesmal in Prüm. Zu sehen sein werden symbolträchtige Figurengruppen.

09.11.2023 , 18:52 Uhr

Lukas (links) und Hubert Kruft aus Niederprüm haben ein Kunstwerk aus Corten-Stahl für den Kreisel vor dem Rewe-Markt in Prüm angefertigt. Foto: TV/Stefanie Glandien

(sn) Seit Tagen wird am Prümer Kreisel vor dem Rewe-Markt „geschafft“. Dort müssen noch einige Vorarbeiten erledigt werden, bevor am Freitagmorgen ein Kunstwerk aus Corten-Stahl mit dem Kran in die Mitte gehievt wird.