Zwangsversteigerung Selbst Ortsbürgermeister überrascht: Hubertushof plötzlich doch nicht zu haben

Körperich · Der Hubertushof in Körperich sollte eigentlich am Donnerstag in Bitburg versteigert werden. Wer dazu ans Amtsgericht kam, schaute in die Röhre. Die Versteigerung fand nicht statt.

10.11.2023 , 11:44 Uhr

Das Hotel und Restaurant Hubertushof in Körperich sollte zwangsversteigert werden. Foto: TV/Sybille Schönhofen

„Die Versteigerung wurde kurzfristig aufgehoben“, teilte der Beschäftigte am Eingang des Amtsgerichts den Besuchern mit, die zur Zwangsversteigerung des ehemaligen Hotel-Restaurants Hubertushof in Körperich wollten. Diese war seit September für den Donnerstag dieser Woche angekündigt. Noch einen Tag zuvor stand der Termin auf der Seite der Zwangsversteigerungstermine.