Kommt unter den Hammer Altes Hotel in der Eifel wird zwangsversteigert – Was aus dem Gebäude werden könnte

Im Schankraum stehen die Salzstreuer auf akkurat ausgelegten Tischdecken neben Bierdeckelständern und Dekoblumen in der Tischmitte. Der Zapfer an der Theke müsste nur ins Regal hinter sich greifen, um an die Gläser zu kommen. In der Großküche hängen die Schneebesen über dem Herd und auf den Schränken steht Geschirr zum Anrichten der Speisen. Sogar im Festsaal sind die langen Tische hinter den roten bezogenen Stühlen eingedeckt für die nächste große Gesellschaft.